Un poliziotto è rimasto paralizzato, non potrà mai più camminare. Viene colpito alla schiena da una donna che stava arrestando.

L’ufficiale Darren Triggs ha avuto bisogno di un’operazione d’emergenza alla colonna vertebrale dopo che un coagulo di sangue è stato trovato sulla sua spina dorsale, poche settimane prima del parto della moglie Rosie. Il poliziotto è stato preso a calci da una donna ubriaca, mentre la stava portando alla stazione di polizia.

Leggi anche –> Incidente stradale | schianto fatale | muore militare di 33 anni

Darren, di 36 anni, nonostante avesse notato i lividi non pensava fossero niente di grave. Dopo quattro giorni dall’incidente, però, si è svegliato nel cuore della notte con la sensazione di non riuscire a sentire le gambe e i piedi. Dopo poche ore alla coppia è stato detto che Triggs era paralizzato dal busto in giù e non avrebbe camminato mai più. “Le nostre vite sono state stravolte“, ha detto la moglie Rosie, di 34 anni. “Siamo sconvolti e sotto choc. Darren mi aveva mostrato il livido e il calcio ma non provava così tanto dolore, quindi abbiamo lasciato perdere. Poi si è svegliato con un dolore al petto e non riusciva affatto a sentire le sue gambe. Quando siamo arrivati all’ospedale ci hanno dato l’orribile notizia“.

Leggi anche -> 13enne incinta, il padre ha tre anni meno di lei: per i medici è impossibile

La tragedia più grande per un poliziotto

E’ bastata una lastra per rivelare il coagulo di sangue, che premeva sulla sua colonna vertebrale. “La sua paura più grande era non essere il padre che voleva essere, non poter giocare con le nostre figlie. Questa sarà una condizione di vita a lungo termine. Lui amava il suo lavoro, aiutare le persone, ora dovremmo adattarci tutti quanti“, così ha detto la moglie di Darren, Rosie Triggs. La coppia che vive nel Sussex ha tre figlie: Daisy, di 5 anni, affetta dalla sindrome di Down, Amelie di 2 anni e Phoebe di 10 settimane.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!