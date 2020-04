Leah Rabin chi era: età, carriera e vita privata della moglie di Yitzhak

Conosciamo meglio la storia di Leah Rabin: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex ministro israeliano Yitzhak

Leah Rabin nacque a Königsberg ed è immigrata insieme alla sua famiglia in Palestina nel 1933. Frequenta le scuole dove conosce il suo futuro marito, Yitzhak Rabin, che sposa nel 1948, che coincide con l’anno dichiarazione d’indipendenza israeliana. Nel 1977 viene accusata di essere titolare di un conto in dollari statunitensi presso una banca di Washington, illegale a quel tempo in Israele. Dopo questo scandalo il marito presenta le sue dimissioni da primo ministro. Scrive anche un libro di memorie intitolato Rabin: Our Life, His Legacy.

Leah Rabin chi era: carriera

Durante la campagna per le elezioni del 1999 appoggia Ehud Barak, ma durante il suo mandato divenne critica nei suoi confronti a causa dei negoziati per il compromesso territoriale a Gerusalemme. Leah Rabin muore il 12 novembre 2000, presso il Rabin medical center di Petah Tiqwa a causa di un melanoma con metastasi ai polmoni. Arriva al 152 posto dopo un sondaggio del giornale online israeliano Ynet che indicava i duecento più grandi israeliani di tutti i tempi.