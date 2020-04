Resta il mistero sulle condizioni di salute di Kim Jong-un, media giapponesi: “Si trova in stato vegetativo”, nessuna conferma ufficiale.

La Cina ha inviato un team in Corea del Nord, tra cui esperti medici, per verificare le condizioni del leader nordcoreano Kim Jong Un, secondo testimonianze che conoscono la situazione. Quindi è ancora mistero sulle sue reali condizioni di salute.

Secondo i media giapponesi, la guida suprema del Paese del Sud Est Asiatico sarebbe in uno stato vegetativo dopo aver subito un intervento al cuore.

Quali sono le reali condizioni di Kim Jong-un: mistero sulla sorte

Un rapporto del settimanale Shukan Gendai in Giappone ha affermato venerdì che il dittatore della Corea del Nord ci usa attualmente in uno “stato vegetativo” dopo un intervento al cuore all’inizio del mese, dunque, mentre dalle agenzie di stampa internazionale non arriva alcuna conferma. La Reuters, ad esempio, è cauta nell’esprimersi e sottolineare di non conoscere le ragioni del viaggio del team cinese.

Invece, il settimanale giapponese che afferma che il dittatore nordcoreano sarebbe gravissimo sostiene di aver raccolto questa informazione da un medico cinese che si ritiene sia stato inviato come parte della squadra per curare Kim Jong-un. Il giovane leader si sarebbe aggravato dopo un ritardo in una semplice procedura cardiaca. Stando a quanto si apprende, la guida suprema avrebbe problemi cardiaci legati a obesità e tabagismo.