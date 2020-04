Ivana Spagna devastata confessa: “Ho attacchi di panico continui”

La quarantena è difficile per tutti, ma per Ivana Spagna sembra esserlo di più. La cantante sta vivendo momenti poco sereni, carichi di ansia e paura.

In un momento così difficile come quello della quarantena che sta affrontando l’Italia come nazione, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno parlato di come stanno vivendo emotivamente la situazione. Tra loro anche Ivana Spagna, che ha confidato a Storie Italiane di soffrire di attacchi di panico. La cantante è sola, senza la sua famiglia, e questo sta influendo sul suo umore.

Leggi anche -> Eleonora Daniele sfoga il suo dolore su Instagram: “Una dura perdita”

La Spagna ha confidato al programma condotto da Eleonora Daniele di piangere molto e che per dormire si aiuta con pasticche naturali e calmanti. La padrona di casa di Storie Italiane è rimasta molto colpita dal racconto e le ha promesso di chiamarla più spesso in trasmissione per aiutarla a sentirsi meno sola. “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”, così ha descritto la sua situazione la cantante. “Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine. Ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli”, ha aggiunto.

Leggi anche -> Coronavirus, ansia per Ivana Spagna: “Sto male in casa” | VIDEO

Gli attacchi di panico e l’ansia tormentano Ivana Spagna in quarantena

Questi momenti di forte ansia e sconforto colgono Ivana Spagna soprattutto di giorno, perché di notte ha detto di aiutarsi con delle pasticche per dormire, in modo tale da riuscire ad avere un riposo tranquillo. La cantante però non si fa sopraffare dal panico e sta cercando di tenersi impegnata. “Sistemo gli armadi e sto cucendo le mie giacche in attesa di tornare sul palco”, così ha raccontato a Eleonora Daniele.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!