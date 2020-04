Fabio Volo, The Orchite Show: lo scrittore in quarantena – VIDEO

The Orchite Show, lo scrittore Fabio Volo in quarantena dal lockdown Coronavirus lancia il suo nuovo format su Instagram.

Si chiama The Orchite Show il format lanciato dallo scrittore Fabio Volo nel corso di questa quarantena da Coronavirus. Il programma va in onda su Instagram e ha raggiunto nelle scorse ore le quattro puntate.

L’intento è benefico come spiega la didascalia che accompagna l’uscita della quarta puntata: “Ce l’abbiamo messa tutta, ci siamo divertiti a farla, spero sia divertente anche per voi. Da questa puntata abbiamo anche uno sponsor che ci sosterrà economicamente e tutto il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza”.

Il nuovo format di Fabio Volo: The Orchite Show

Ma perché un format nuovo? Fabio Volo aveva spiegato ai primi di aprile: “È un momento serio difficile e drammatico. Ridere insieme ci aiuterà a sopportare tutto. Oggi ho chiamato qualche amico che mi ha già detto di sì”. Il programma è aperto a tutti e i propri video possono essere inviati via email.

“Mandatemi video foto cose che vi fanno ridere anche cose girare da voi con voi protagonisti. Potete anche scrivermi chi vorreste come ospiti e cosa chiedere. Si fa tutto insieme io faccio solo da contenitore. Non ha la pretese di fare concorrenza ai programmi veri. Qui siamo solo noi… basta aver voglia di giocare e ridere un po’”.