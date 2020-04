Cosa sapere su don Alberto Ravagnani: chi è il giovane prete Youtuber, curiosità sul sacerdote che è diventato un fenomeno mediatico.

Il giovane sacerdote don Alberto Ravagnani, 26 anni, parroco di San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è diventato uno Youtuber grazie ad alcuni video.

Ha ottenuto grande visibilità, decine di migliaia di visualizzazioni in media per ogni video, articoli per quotidiani e settimanali. A lui si è interessata anche Famiglia Cristiana, nel numero in edicola il 20 aprile 2020.

Curiosità su don Alberto Ravagnani: cosa sapere su di lui

Tutto è iniziato a causa del Coronavirus: “Prima dell’isolamento per il virus non avevo neppure un canale YouTube. Poi, mi sono accorto che la mia missione era continuare a interagire con le centinaia di ragazzi del quartiere che gravitano attorno all’oratorio san Filippo Neri di Busto Arsizio, parrocchia San Michele”, ha spiegato don Alberto Ravagnani all’edizione milanese del Corriere della Sera.

A ‘Famiglia Cristiana’ aveva riassunto il suo pensiero: “Non dico cose nuove ma contenuti che la Chiesa e la tradizione cristiana dicono da sempre però, a ogni giro della storia, bisogna ridirle in maniera accattivante e con lo stile giusto”. Il suo video più popolare, con circa mezzo milione di visualizzazioni, si chiama “A cosa serve pregare”. A lui si è interessata anche la televisione: il prete Youtuber, oltre 10mila follower su Instagram, è stato intervistato anche su Raiuno.