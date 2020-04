Domenico Mazzullo: chi è il noto psichiatra, carriera e curiosità

Chi è il noto psichiatra Domenico Mazzullo, nato a Roma, carriera e curiosità: cosa sapere su di lui, carriera, curiosità, apparizioni televisive.

Lo psichiatra Domenico Mazzullo, nato a Roma, dove vive ed esercita, è noto anche per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive.

Laureatosi in medicina a Roma e successivamente specializzato in psichiatria a Pisa, ad inizio della sua carriera è stato un medico condotto e medico di bordo. Successivamente, ha lavorato presso l’ospedale psichiatrico di Volterra.

Carriera e curiosità sullo psichiatra Domenico Mazzullo

Da qui ha iniziato a collaborare con varie strutture specialistiche psichiatriche ed è stato consulente psichiatra e poi Direttore medico di un istituto specialistico di riabilitazione psichiatrica. Diversi i suoi saggi e le sue pubblicazioni sul tema della psichiatria e anche della psicofarmacologia. Nel corso degli anni, ha collaborato anche a rubriche di medicina su Internet.

Il professor Domenico Mazzullo esercita la libera professione come psichiatra clinico e psicoterapeuta. Mediaticamente, è divenuto famoso dopo aver partecipato all’edizione 2003-2004 della trasmissione Domenica In di RAI UNO condotta da Paolo Bonolis. Durante l’emergenza Coronavirus, ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive in cui provato a chiarire alcune delle conseguenze derivanti dal lockdown e da questa crisi.