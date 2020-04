Coronavirus, deputata multata strappa i decreti in Aula – VIDEO

Cura Italia, la mia dichiarazione di voto

CURA ITALIA, LA MIA DICHIARAZIONE DI VOTO. Spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un governo che in due mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali. Il parlamento si è fatto sostituire dalle vostre task force che hanno commissariato l’Italia. Militarizzazione diffusa e bombardamento mediatico come mezzi di propaganda per condizionare le menti degli italiani facendo leva sulla loro atavica paura di morire. Vi siete dovuti mascherare per non farvi riconoscere dagli italiani che ben sanno che questa situazione è causata dalle stesse persone che dicono oggi di volerla risolvere. Ci sono tutti in quest’aula. Il centro destra di Zaia e Mantoan che col modello azienda zero del veneto negli ultimi 10 anni ha cancellato il 40% dei posti letto in terapia intensiva così come la cosidetta sinistra che con il suo Zingaretti ha fatto da perfetto esecutore delle politiche neoliberiste predatorie degli ultimi 30 anni. Speculando come sciacalli ed arricchendo i privati. Zingaretti poi prendendo esempio dalla campagna vaccinale lombarda, ha ben pensato di imporla anche nel Lazio pur sapendo che esistono già ampie evidenze che la vaccinazione antinfluenzale porta al 36% di casi covid in più per interferenza virale. Come se non si sapesse che il coronavirus è un co-fattore e quindi indicatore di altre criticità ambientali : Inquinamento anche quello elettromagnetico. perchè i cantieri delle antenne come quelli delle grandi opere non si sono mai fermati per covid?!Ed allora, nel pieno ossequio di questo scientismo delle santa inquisizione da salotto televisivo , si possono sacrificare il personale militare, i poliziotti, il personale medico alle sperimentazioni di un vaccino che sappiamo non servirà a nulla per la mutevolezza del virus. Il tutto ovviamente avallato da un m5s, che in piena crisi di identità, resta attaccato alle sottane del Pd, tradendo tutto in cambio di qualche poltrona.Se non fossimo in un paese democratico ci sarebbe da pensare male. Veramente male. Questi DPCM sono incostituzionali e sono il simbolo del fascismo smacchiato col rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali! Con buona pace del 25 aprile! La storia non perdona, ed un giorno molto presto, dovrete spiegare perché avete sacrificato l’Italia e la nostra carta costituzionale sottomettendoci ai giochi geopolitici tra USA e Cina lasciando che questo Paese divenisse territorio di nuove guerre consegnando il nuovo tesoro che sono le nostre informazioni svendute al miglior offerente. Ed allora, mi rivolgo a lei presidente, alla relatrice Lorenzin, tanto cara al popolo italiano. Ho un messaggio da parte degli italiani che vogliono farvi vedere cosa se ne faranno dei vostri provvedimenti incostituzionali… con questi, scaricatevi pure tutte le vostre app. Non mancheremo di rendere conto al governo di questo odg che siamo riusciti a far approvare e che impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire una Commissione composta da esperti del settore, anche in ambito medico e giuridico, di provata indipendenza e scevri da conflitti di interesse, allo scopo di indagare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e #5G sulla sicurezza della salute pubblica.Qui l'odg approvato: https://bit.ly/2x9AxySQui per chi volesse seguirmi il mio canale #telegram https://t.me/saracunial

Pubblicato da Sara Cunial su Venerdì 24 aprile 2020