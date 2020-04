Cerchi un coupon online? Allora sicuramente conoscerai Discoup

Piucodicisconto è una startup che da anni offre gratuitamente ai suoi utenti coupon sul web, e ora cambia immagine! Cambia immagine e anima partendo dal nome, che diventa Discoup.com e si appresta a conquistare anche il mercato estero grazie alle sue offerte e ai codici sconto sempre nuovi con cui regalare risparmio agli utenti. Un successo iniziato tanti anni fa e che è cresciuto soprattutto negli ultimi anni, con l’aumento esponenziale degli acquisti sul web e con il crescere della fiducia che gli italiani hanno riposto sempre di più col passare del tempo negli acquisiti in rete.

Discoup è una piattaforma che ha ancora un grande potenziale da esprimere, e nei prossimi anni potrà farlo grazie al rinnovamento pensato anche dal suo fondatore Alberto Reghelin. Il portale, amato dagli italiani che lo hanno usato nel corso degli ultimi anni e hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo grazie alle promozioni esclusive che venivano riservate ai clienti, si amplia per raggiungere un pubblico sempre più grande e per espandersi anche all’estero, per portare il risparmio a tutti.

Secondo le ultime stime, nel 2019 l’utilizzo dei codici sconto è aumentato rispetto al 2018 del 50%, con circa 8 milioni di persone che hanno cercato sul web i codici sconto per utilizzarli sulle piattaforme di e-commerce.

Leggendo i dati regionali si evince come nelle aree metropolitane si usino maggiormente i codici sconto, e molto di meno invece in provincia: in prima linea tra le regioni più dedite alla ricerca di coupon sconto si trova la Lombardia, poi il Lazio e la Campania, per quanto riguarda le città, invece, Milano si classifica al primo posto con 1 milione e 400 mila consumatori di coupon, seguita da un’altra grande città come Roma, con 1 milione e 165 mila consumatori, e infine da Napoli, che con 362 mila utilizzatori di buoni si colloca in classifica, anche se distanziata dalle altre città.

Una ricerca della Tikato Srl spiega molto bene come la richiesta di codici sconto sia in aumento in Italia, la nazione in cui l’ex sito Piucodicisconto ha iniziato il percorso verso il successo, e di fatto la crescente fortuna dei negozi in rete e la volontà di trovare metodi per risparmiare sugli acquisti online fa capire quanto un sito come il nuovo Discoup sia destinato a crescere di fortuna nei prossimi anni.

Colossi come: Amazon, eBay, Facebook e altri ancora sono la prova che il futuro sarà sempre più digitale, e la maggior parte degli utenti, anche quelli fino ad oggi più restii, vorranno acquistare in rete e cercare di strappare prezzi più convenienti rispetto a quelli che si trovano nei negozi fisici. Alberto Reghelin, che ha fondato Discoup ed è l’amministratore di Tikato Srl, spiega cosa potrà succedere nel 2021, e cosa ci si può aspettare nell’ambito del mercato dei codici sconto reperibili in rete.

La decisione di cambiare il nome del sito nasce da un’unica esigenza: quella di andare incontro ad un mercato estero, nel quale sarà più semplice ricordare un nome come Discoup rispetto al precedente Piucodicisconto. Espandersi all’estero per permettere a tantissime persone di potere risparmiare denaro, così come da anni succede in Italia grazie al sito, è l’obiettivo principale della nuova piattaforma, pensata per l’Italia ma ora anche per l’estero, e il rebranding è dunque uno step importante per arrivare a raggiungere questo scopo.

Quasi tutto il traffico del sito è rappresentato da utenti che hanno tra i 18 e i 44 anni, mentre invece in Italia si ha una delle età medie più elevate, anche per questa ragione si è pensato di portare il progetto dei codici sconto fuori dai confini dell’Italia, per consentire a chiunque, e soprattutto ai più giovani, di conoscere un nuovo metodo per risparmiare, tanto apprezzato da anni e che continuerà ad avere successo in futuro. C’è ancora molta diffidenza per quel che riguarda gli acquisti online che deve essere vinta, e regalando buoni sconto si può aiutare una fetta di pubblico a vincere i pregiudizi verso gli shop online e gli acquisti in rete, questo il progetto di Reghelin e del suo Discoup.

L’utilizzo dei codici sconto, una volta trovati in rete, è davvero semplice, è sufficiente scegliere il buono e copiarlo sul sito di riferimento, sul quale cioè si desidera comprare qualcosa, solo a quel punto il prezzo verrà aggiornato e si potrà procedere con il pagamento.

I coupon, che durano per un periodo di tempo limitato e poi perdono di valore, sono gratuiti e possono addirittura far lievitare le vendite sul web: potere risparmiare grosse cifre infatti fa gola a tutti, e qualsiasi buono trovato in rete è sempre gratuito, quindi alla portata di tutti quelli che vogliono concedersi una sessione di shopping. I codici offerta possono far aumentare le vendite anche del 500%, e sono facilissimi da usare per tutti coloro che abbiano una connessione internet!

Ad esempio comprare un volo per la prossima partenza è divertente quando si può contare sull’ausilio di un coupon, per risparmiare e concedersi una partenza a lungo tempo desiderata. Tutti i voli possono essere pagati meno sfruttando entro i termini di validità uno dei coupon che puoi trovare su questa pagina, per un’esperienza di viaggio da non lasciarsi scappare.