Bambino di 4 anni trovato morto in camera: genitori disperati

Bambino, 4 anni, muore improvvisamente dopo essere andato in camera da letto a guardare la TV lasciando la mamma disperata.

David George era stato fuori a giocare nel giardino di Glasgow con suo fratello e sua sorella prima di morire il 15 aprile. Era tornato in casa prima degli altri per vedere il suo film preferito. Mentre era in camera, è avvenuta la tragedia.

Una mamma ha raccontato del suo dolore dopo che suo figlio di quattro anni è morto improvvisamente dopo essere andato in camera sua a guardare la TV.

Il dramma di un bambino di 4 anni trovato morto in camera

David George, di Royston Road, Glasgow, era stato fuori a giocare in giardino con suo fratello e sua sorella, di 7 e 5 anni. È andato in casa prima degli altri perché voleva guardare il suo film preferito, Transformers, riporta il Daily Record. Il papà, Ian George, di 51 anni, che in seguito andò a controllare il suo bambino, lo trovò privo di sensi sul suo letto. La chiamata ai soccorritori fu immediata, ma nonostante gli sforzi dei paramedici e dei medici che hanno cercato di salvarlo, David, che non aveva patologie di base, è stato tragicamente dichiarato morto poco dopo essere arrivato all’ospedale pediatrico di Glasgow.

La mamma Debbie Park, 38 anni, ha dichiarato: “Chiuse gli occhi e andò in paradiso. Non soffriva e non si era ammalato. È morto senza preavviso o motivo”. Secondo i medici, il piccolo è morto nel sonno per quella che la scienza definisce sindrome della morte improvvisa infantile. Si tratta di un decesso che avviene nei bambini di età compresa tra 1 e 18 anni che rimane inspiegabile dopo un’indagine approfondita, inclusa un’autopsia. La madre del piccolo David ha rimarcato il suo grido di dolore: “Era il mio bambino. Lo rivoglio indietro. Farei qualsiasi cosa per averlo qui”.