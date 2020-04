25 aprile, a Roma tutti in piazza nonostante i divieti Coronavirus – VIDEO

A Roma, nello storico quartiere Pigneto, una folla di persone si è riversata in strada per celebrare il 25 aprile, in barba alle norme anti-Coronavirus.

Il 25 aprile 2020 è stato, o avrebbe dovuto essere, un giorno all’insegna dell’isolamento sociale, complice l’emergenza Coronavirus. La Festa della Liberazione avrebbe dovuto cedere il passo alle norme anti-contagio, come tra l’altro è successo per una ricorrenza come la Pasqua.

A Roma, tuttavia, come testimoniato da un video di “Non è La Radio” dubito diventato virale sul web, nello storico quartiere Pigneto ci si è radunati per festeggiare in nome delle “lotte sociali”. Un’iniziativa ovviamente non permessa e, purtroppo, caratterizzata dall’assenza di dispositivi di protezione per la quasi totalità dei presenti, per non parlare del mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale (bambini compresi.)

Il 25 aprile ai tempi del Coronavirus

L’episodio non è sfuggito al leader della Lega Matteo Salvini: “Per le strade di Roma, oggi. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh..”.

Duro anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “A Roma, nel quartiere Pigneto, c’è stata una vera e propria adunata illegale con intere famiglie e qualche striscione di commemorazione del 25 aprile. Un fatto gravissimo che deve essere immediatamente punito con l’arresto dei responsabili dei centri sociali promotori di questa vergognosa e sovversiva iniziativa”.

Sul posto è poi intervenuta la Polizia, che ha invitato tutti a tornare a casa e così la folla si è dispersa e i manifestanti sono andati via. Le immagini sono invece al vaglio della Questura e della Prefettura che stanno effettuando tutte le verifiche del caso.

