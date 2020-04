Stasera in tv – Paperissima Sprint: ospiti Francesco Totti e Ilary Blasi

Qualche risata per spezzare la monotonia e il timore portati dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus: è questo l’intento di Canale 5 per questa serata in tv. Mediaset vuole regalare con la messa in onda di oggi, 24 aprile, una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tante le gaffe che a Paperissima con video e ospiti in studio si susseguiranno per non lasciare modo ai telespettatori di rimanere seri. Quella condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è stata, infatti, una delle edizioni di Paperissima che ha avuto maggior successo.

Gerry e Michelle

Nato a mezzo busto a Striscia la Notizia, il duo si è dimostrato coeso ed esilarante anche quando si tratta di papere che riguardano sia gli appassionati spettatori, che inviando i propri video si prestano a una bonaria presa in giro, sia personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo. Tanti i siparietti generati sia dagli stessi conduttori, che si travestono trasformandosi con frequenti cambi d’abito, sia dai Vip in studio, che scherzosamente si prestano a strampalate esibizioni. Fra gli ospiti di questa sera in tv figurano anche Francesco Totti e Ilary Blasi (la coppia si esibisce in un’inedita versione di Grese) e Riccardo Scamarcio.