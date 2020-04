Stasera in tv film | Twilight saga – Eclipse: cast, trama e trailer del film

Stasera in tv film | Twilight saga – Eclipse: cast, trama e...

The Twilight saga continua su Italia 1 con Eclipse, il terzo capitolo della storia: trama, cast e trailer del film in onda oggi, 24 aprile

Eclipse, film del 2010, è il terzo dai The Twilight saga, basato sull’omonimo romanzo del 2007 dell’autrice Stephenie Meyer.

In Twilight 3 Bella si trova di fronte a una scelta definitiva che cambierà ogni cosa. La pellicola inizierà alle ore 21.25 su Italia 1. Scopriamo insieme la trama, il cast e il trailer del film.

Twilight 3 – Eclipse

La vampira nomade Vittoria, superstite del clan di James, vuole uccidere Bella per vendicare la morte del suo compagno, ucciso dalla famiglia Cullen.

Nel percorso per raggiungere la sua preda Vittoria e il suo esercito di vampiri neonati iniziano a seminare una scia di omicidi feroci a Seattle che non passa certo inosservata.

Nel frattempo Bella e Edward si preparano per il diploma che segnerà la fine dei loro studi e della vita mortale di lei, decisa a trasformarsi in vampiro subito dopo la celebrazione.

Lo scontro si fa sempre più vicino e per difendersi e difendere Bella, bersaglio di Veronica e dei suoi, i Cullen sono costretti per sperare di sopravvivere ad allearsi con il branco di licantropi Quileute. Il giorno prima della battaglia ormai imminente Bella, Edward e Jacob si accampano sulla cima di una montagna. La momentanea fuga dalla loro pericolosa realtà finisce per avvicinare Bella e Jacob che si scambiano un bacio.

The Twilight saga – Eclipse, cast:

Kristen Stewart (Bella Swan)

Robert Pattinson (Edward Cullen)

Taylor Lautner (Jacob Black)

Ashley Greene (Alice Cullen)

Jackson Rathbone (Jasper Hale)

Nikki Reed (Rosalie Hale)

Kellan Lutz (Emmett Cullen)

Peter Facinelli (Carlisle Cullen)

Elizabeth Reaser (Esme Cullen)

Billy Burke (Charlie Swan)

Bryce Dallas Howard (Victoria)

Xavier Samuel (Riley)

Chaske Spencer (Sam Uley)

Tyson Houseman (Quil Ateara)

Kiowa Gordon (Embry Call)

Alex Meraz (Paul)

Bronson Pelletier (Jared)

Julia Jones (Leah Clearwater)

Booboo Stewart (Seth Clearwater)

Dakota Fanning (Jane)

Cameron Bright (Alec)

Daniel Cudmore (Felix)

Charlie Bewlie (Demetri)

Jodelle Ferland (Bree Tanner)

