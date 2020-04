Stasera in tv – Luciano Pavarotti nel film documentario di Ron Howard

Il ritratto storico e artistico del grande tenore Luciano Pavarotti, dall’ascesa al successo internazionale, nel film documentario di oggi, 24 aprile, girato da Ron Howard.

Pavarotti – Il genio è per sempre, questo il titolo che definisce il film documentario girato dal regista Ron Howard e un’intera carriera che ha reso Pavarotti il tenore più apprezzato a livello internazionale, compianto gigante della lirica. Il docu-film inizierà alle ore 21.30 su Rai 1, vediamo insieme in anteprima quali temi tratta il lungometraggio.

Luciano Pavarotti, il film documentario di Ron Howard su Rai1

“Covent Garden è stato il mio primo teatro internazionale importante. Cantai lì nel 1963 e fu un grande successo.“, queste le parole del tenore che nel documentario del regista americano si confessa intimamente, raccontando i passi della sua lunga carriera, dall’esordio per arrivare sino alla consacrazione internazionale. Il cantante lirico, seppur appassionato, iniziò ad esercitarsi e a esibirsi nel tempo libero, mentre svolgeva a tempo pieno la professione di insegnante di educazione fisica.

Votato alla lirica

Quando le conferme divennero tante da non poterle più ignorare, il tenore decise di donarsi pienamente solo alla musica, esordendo prima nel bel Paese per poi spingersi oltre le coste italiane. Il documentario è un omaggio a Pavarotti e alla sua voce che ha saputo dare nuova vita a canzoni appartenenti alla tradizione lirica.

La generosità dell’artista che con Pavarotti and Friends e altre iniziative benefiche non ha mai alcun posto limite al fare del bene, alla musica né tantomeno a se stesso.

Modena, che gli diede i natali, l’Italia e il mondo intero ancora piangono questo talento indimenticato che, a così tanti anni di distanza dalla sua morte, avvenuta nel 2007, è rimasto a oggi insuperato e insuperabile.

