Rufus Wainwright, chi è: carriera, curiosità e vita privata del cantante

Rufus Wainwright, classe 1973, è un cantante, cantautore e compositore nato a New York ma naturalizzato canadese. Viene da una famiglia di musicisti: i suoi genitori sono il cantautore Loudon III e la cantante folk Kate McGarrigle.

Cresce nel circuito musicale di Montreal, poi arriva il primo contatto con la discografia grazie al padre. Questi infatti passa un suo demo a Van Dyke Parks. Il demo arriva al capo della Dreamworks, Lenny Waronker.

Cosa sapere, carriera e curiosità su Rufus Wainwright

L’album d’esordio, omonimo, esce con questa etichetta nel 1998, seguito tre anni dopo da Poses. Successivamente, dà alle stampe Want One e Want Two. In tutto ha pubblicato 15 dischi, dei quali nove album in studio. Ha anche scritto un’opera classica e ha messo i sonetti di Shakespeare in musica. Appassionato di musica lirica sin dall’infanzia, ha saputo coniugare il pop alle atmosfere barocche, diventando uno dei personaggi più interessanti sulla scena musicale internazionale.

Sin da adolescente, inoltre, Rufus Wainwright si è dichiarato omosessuale. Nell’estate 2012, ha sposato a New York il compagno e artista Jörn Weisbrodt. La coppia ha una figlia, Viva Katherine Wainwright Cohen, nata il 2 febbraio 2011. La madre biologica della bambina è Lorca Cohen, figlia del celebre cantautore Leonard Cohen e amica d’infanzia del musicista. Ad aprile 2020 è prevista l’uscita di Unfollow the rules, decimo album in studio, la cui uscita è stata rinviata poi a luglio.