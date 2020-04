Nina Moric torna serena con Fabrizio Corona e abbandona i social

Nina Moric ha annunciato poche ore fa che prenderà una pausa dai social, soprattutto da Instagram. Sembrerebbe che la ritrovata serenità con l’ex marito Fabrizio Corona la stia aiutando.

Nina Moric alcune ore fa ha annunciato che si allontanerà dai social per un po’, soprattutto da Instagram, poiché il profilo Facebook non è gestito in prima persona da lei. La modella sta passando un periodo difficile da quando è finita la storia con Luigi Favoloso, con il quale è andata anche in tribunale. Menomale, però, per la presenza di Fabrizio Corona nella sua vita, che sembra le stia dando nuovamente serenità.

Si vocifera una reunion tra la modella Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. I problemi del passato sembrano essere ormai acqua passata e tra i due è rifiorito il sentimento che da sempre li ha uniti. A spiegare come stanno le cose è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha notato come Fabrizio e Nina abbiano ripreso a chiamarsi ‘marito e moglie‘. Inoltre, i due stanno passando il periodo di quarantena insieme per il bene del figlio Carlos, al quale sono entrambi estremamente legati.

Nina Moric e Fabrizio Corona, di nuovo una famiglia

Nina e Fabrizio sono una famiglia e lo saranno per sempre, ma forse sono anche tornati ad essere una coppia. La loro passione non è la stessa di quando erano giovani, ma in venti anni le cose cambiano. Quello che era un sentimento travolgente e impetuoso, è adesso più carico di responsabilità e ragionamento, ma sembra essere ancora forte come prima. A riprova, il compleanno dell’ex re dei paparazzi che si è svolto poche settimane fa in cui i due sembrano essere molto uniti.

