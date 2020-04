Miriam Leone, chi è il fidanzato Paolo Cerullo: età, foto, vita privata

Paolo Cerullo è il nuovo tenebroso fidanzato di Miriam Leone. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e professionale.

A immortalare per la prima volta i due innamorati sono state qualche settimana fa le macchine fotografiche dei paparazzi del magazine Chi, di Alfonso Signorini, mentre lei saliva a casa di lui a Milano, durante la Fashion Week. A quanto pare, però, la relazione amorosa tra Paolo Cerullo e Miriam dura da molto più tempo tempo. Conosciamo più da vicino il misterioso fidanzato dell’affascinante attrice.

L’identikit di Paolo Cerullo

Diciamo subito che, sfortunatamente, non sappiamo molto di Paolo Cerullo. Si tratta sicuramente di una persona riservata, di cui poche informazioni sono reperibili online; è noto però che lavora come musicista e performer. Insomma, un altro artista ha rubato ci cuore di Miriam Leone.

L’attrice siciliana, dal canto suo, si è sempre dimostrata piuttosto riservata riguardo alle sue relazioni e, per ora, anche quella con Paolo Cerullo sembra dover rimanere segreta. Secondo alcune voci non confermate, comunque, la coppia avrebbe trascorso di recente una romantica vacanza in Marocco.

