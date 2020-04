Luca muore pochi giorni prima del matrimonio: “Il destino ci ha diviso”

Il sogno di Luca e Sharon è stato spezzato poco prima che potesse compiersi: l’uomo è morto qualche giorno prima del matrimonio.

Un destino avverso si è abbattuto su Luca Cristina e Sharon Giachino, coppia di fidanzati che tra pochi giorni avrebbe contratto matrimonio. I due si conoscevano da una vita ed erano fidanzati da anni. Mesi addietro avevano deciso di sposarsi e la decisione non era mutata nemmeno quando, lo scorso 30 marzo, Luca aveva scoperto di essere malato di tumore.

Poco dopo l’infausta diagnosi, le sue condizioni di salute si sono deteriorate velocemente, costringendo i medici ad un ricovero d’urgenza. Luca presentava una patologia polmonare grave che ha fatto pensare che avesse contratto il coronavirus. Dai tamponi effettuati, ben tre, è risultato sempre negativo, ma i dottori lo hanno curato ugualmente come se fosse affetto da Covid-19. Purtroppo il trattamento medico non è stato sufficiente e l’uomo è morto pochi giorni prima che potesse sposarsi.

Luca muore poco prima del matrimonio, il dolore della futura moglie

La morte di Luca ha ovviamente devastato tutti i suoi parenti e amici. Distrutta dal dolore anche la futura moglie che su Facebook esprime così la propria sofferenza: “Il destino ha deciso di dividerci ingiustamente. Sei l’amore della mia vita e sarai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Il matrimonio era tutto quello che mancava alla nostra vita insieme. Ti ho promesso che mi risolleverò per i nostri figli. Sarò forte come tu mi volevi”. Nei prossimi giorni il medico legale effettuerà un’autopsia sul corpo dell’uomo per capire cosa abbia causato il collasso improvviso dei polmoni del paziente. Così sarà appurato appurare se era affetto dal Covid, oppure da qualche altra patologia.