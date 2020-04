La Lazio in allarme: “Giocare senza tifosi sarà un problema”

Marco Parolo teme che qualora si dovesse tornare in campo, la Lazio pagherà più di altri le conseguenze degli stadi vuoti. Ecco perché.

“Giocare senza i tifosi per noi sarà un problema”: non usa mezzi termini Marco Parolo, centrocampista e vicecapitano della Lazio: qualora si dovesse tornare in campo, la sua squadra pagherà più di altri gli stadi vuoti a causa dell’emergenza Coronavirus. “Con loro partivamo 1-0 per noi perché si era creata una sinergia pazzesca – ha detto il calciatore a Lazio Style Radio – non averli al nostro fianco sarà un grande problema”.

I timori del centrocampista della Lazio

La voglia di tornare i campo e lottare per lo scudetto è ovviamente fortissima: “Compenseremo la mancanza dei nostri tifosi con la voglia che abbiamo di conquistare l’obiettivo -promette Marco Parolo -. Non so come sarà, si capirà dai primi allenamenti e dai primi sguardi con gli altri ragazzi. Io già dopo Auronzo ero convinto che la stagione sarebbe andata alla grande”.

Una volta terminata la quarantena, secondo il centrocampista, “si ripartirà a razzo perché l’adrenalina è a mille ma più avanti sono certo che ci godremo molto di più le cose perché ormai siamo abituati a farle con calma e con piacere. Questo fa bene sia al corpo che alla mente”. “Mi manca l’adrenalina della competizione, la singola sfida anche con i miei compagni – confessa poi Parolo -. Fa parte della nostra quotidianità, poi sono belle anche le vittorie e il resto. Mi manca però il quotidiano, mettermi alla prova e dimostrare sempre qualcosa”.

Immancabile infine un riferimento al grande sogno dello Scudetto: “Se combatti per qualcosa che concretamente ti entra in bacheca a fine stagione sei disposto a fare anche di più. Questo sogno deve essere per noi motivo per trovare le stesse energie che abbiamo avuto finora”. Il ritorno alla normalità passa anche da qui.

