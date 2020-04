Kim Jong-un: il giallo sulla sorte del leader nordcoreano – VIDEO

Il dittatore Kim Jong-un sarebbe morto per i postumi di un’operazione: il giallo sulla sorte del leader nordcoreano, cosa è accaduto.

Potrebbe già essere morto: la rivelazione, che filtra un po’ ovunque, è di quelle clamorose. Il 36enne leader nordcoreano, Kim Kong-un, guida suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea dal 2011, potrebbe essere morto.

Nei giorni scorsi, le prime indiscrezioni: il dittatore assoluto dell’autoritario stato del Sud-est asiatico avrebbe subito un necessario intervento chirurgico lo scorso 12 aprile e le condizioni sarebbero giudicate gravissime.

Il regime di Pyonyang ha prontamente smentito la notizia, fata in esclusiva dalla CNN, riferendo che Kim Jong-un “non è assolutamente malato né in gravi condizioni”. Poco fa, invece, è arrivata un’altra notizia ben più grave. Francesco Sisci, sinologo, professore di politica internazionale all’Università di Pechino, ha affermato infatti all’Adnkronos: “Che io sappia, è già morto”. La stessa notizia arriva anche da altre fonti e viene rilanciata da portali come Dagospia. Secondo Sisci, probabilmente il regime nordcoreano terrà segreta la notizia per settimane e l’aspirante successore potrebbe essere una donna: Kim Yo Jong, la sorella di Kim Jong-un. Si tratterebbe di una svolta.