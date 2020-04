Kikò Nalli, lo sfogo dopo l’addio con Ambra Lombardo

Sui social Kikò Nalli si è sfogato sul suo profilo Instagram dopo la rottura con Ambra Lombardo: ecco il suo attacco senza peli sulla lingua

Nuovi scontri per Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Dopo la rottura con Ambra Lombardo l’uomo si è lasciato andare con uno sfogo su Instagram: “Nella mia vita non ho mai rubato niente e tanto meno fatto male a nessuno…Ma ho sempre incontrato chi mangiava nel mio piatto e io ero felice…Rubare le idee è come rubare l’anima di chi ci lavora…Se ti fai un esame di coscienza ti accorgi di quanto sei poco uomo…”. Poi ha aggiunto: “Mio padre mi diceva sempre…Chicchetto mio se credi di non riuscire a scavare con le mani, scava con i denti e arriva dove vuoi…E io lo faccio…Mozzico l’asfalto…”.

Kikò Nalli, post polemici su Instagram

Nelle ultime ore l’ex marito di Tina è andato su tutte le furie con diversi post polemici su Instagram. Infine, ha pubblicato anche un selfie con la scritta: “Non è facile ma neanche impossibile…”.