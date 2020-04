Figlio minaccia la madre davanti alla nipotina di 7 anni: arrestato

Un figlio in preda ad una crisi di nervi ha aggredito e minacciato di morte la madre davanti alla nipotina di 7 anni: la donna l’ha denunciato.

Durante le settimane di quarantena, la vita di una famiglia residente a Casilina (Roma) si è complicata in maniera progressiva. Il figlio, infatti, ha cominciato ad avere un comportamento violento nei confronti della madre. Inizialmente la donna ha cercato di farlo ragionare e di evitare lo scontro, ma ieri la situazione è diventata ingestibile. Il ragazzo, 23 anni, ha aggredito fisicamente la mamma davanti alla nipotina di 7 anni e l’ha minacciata di morte.

Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, a far scattare l’ira del ragazzo (il quale pare abbia dei precedenti penali) è stata l’opposizione della madre. Il 23enne, infatti, le aveva chiesto le chiavi dell’auto nonostante non avesse la patente e lei non voleva consegnargliele. Di fronte ad una reazione così violenta, però, la donna si è vista costretta a cedere, ma subito dopo ha chiamato il 112 per denunciare l’aggressione subita.

Figlio minaccia di morte la madre: arrestato dalla polizia

Quando gli agenti sono arrivati a casa della donna, l’hanno trovata a terra in lacrime. Dopo essere riuscita a calmarsi, ha spiegato loro che il figlio aveva preso la sua auto per andare in cerca di droga. A quel punto gli agenti si sono messi sulle tracce del ragazzo e lo hanno fermato mentre girava con l’auto nei pressi della Casilina. Portato in commissariato, si è scoperto che quello era solo l’ultimo degli episodi di violenza che il giovane aveva compiuto ai danni dei familiari. Questi, infatti, non lo avevano mai denunciato per paura di successive ritorsioni. Oltre alla denuncia per violenze domestiche, il 23enne è stato multato per guida senza patente.