Eleonora Daniele, malore in diretta durante il suo programma: cosa è successo

Questa mattina nel corso della puntata quotidiana di ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele, uno degli operatori del programma ha accusato un malore.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici Rai più amate dal pubblico italiano. Prima ancora di consolidare il proprio rapporto con i telespettatori tramite i social ed il programma ‘Storie Italiane’, la conduttrice aveva raggiunto la popolarità partecipando al reality shot ‘Grande Fratello’. Dato il successo di pubblico, Eleonora ha deciso di lasciare il lavoro in banca e di dedicarsi a tempo pieno alla carriera nel piccolo schermo.

Con il passare degli anni la notorietà ottenuta per una partecipazione televisiva svanisce, ma la Daniele è stata brava a coltivare la sua fan base. La ricetta del suo successo è semplicemente l’aver mostrato com’è in realtà. Sia attraverso i social che durante le puntate del suo programma, la conduttrice ha dato prova di capacità di conduzione ma anche di spiccata sensibilità. Elemento, quest’ultimo, che è spesso decisivo per entrare nel cuore dei telespettatori.

Eleonora Daniele preoccupata: un operatore ha accusato un malore in diretta

L’ennesimo esempio della genuina sensibilità mostrata negli anni dalla conduttrice si è presentato oggi, quando è stata informata che uno degli operatori aveva accusato un malore. Preoccupata per le sue condizioni, prima di dare il via libera all’inviato per il servizio dalla stazione dei treni Tiburtina, la Daniele ha voluto capire cosa fosse successo: “Mi sono spaventata, cos’è successo?”. L’inviato, però, la tranquillizza e le spiega: “Niente, tutto apposto. E’ un nostro operatore. Probabilmente un po’ di caldo”.