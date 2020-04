Elena Santarelli, i complimenti al seno: “Falli al mio chirurgo”

Elena Santarelli non ci sta e risponde ai commenti dei suoi follower su Instagram. La showgirl ha voluto precisare circa i soldi del ricavato del suo libro

In questo periodo di lunga quarantena anche i personaggi famosi, tra cui Elena Santarelli, si stanno dedicando alla cucina e ai vari allenamenti in casa. Così la showgirl, moglie di Bernardo Corradi, ha voluto vestirsi elegante come se stesse uscendo a cena con suo marito. E così sono arrivati i commenti dei suoi follower tra cui uno che ha messo in risalto il suo seno: “Complimenti alle tue t**te”.

Elena Santarelli, l’attacco su Instagram

Così la moglie di Corradi ha voluto rispondere con sarcasmo ai numerosi commenti, in particolar modo a quelli sul suo seno:”Per quelle devi fare i complimenti al mio chirurgo estetico”. Subito dopo ha voluto specificare: “Non sono nuove eh, solo per dire che non sono le mie originali di madre natura!” Infine, la Santarelli ha voluto ribadire e precisare, una volta per tutte, a cosa sono serviti i soldi del suo libro: “Sono in un macchinario che si trova in ospedale e che costa più di 700mila euro …non un centesimo nel mio conto. Attenta al karma, a volte fa dei giri strani”.