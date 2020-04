Coronavirus, multato per essere stato al funerale della madre

Fermato inizialmente dalla Polizia stradale che lo lascia andare, viene multato dai Carabinieri: era di ritorno dal funerale della madre per Coronavirus

Torna dal funerale della madre e incredibilmente viene multata. Un imprenditore stava tornando a casa, a Olmedo, dopo l’ultimo saluto alla madre. Così Bruno Zidda ha svelato ai microfoni de La Nuova Sardegna ha rivelato: “Mia madre è morta di Covid-19 lo scorso 16 aprile a Milano dove si trovava da Natale Mercoledì la salma è arrivata a Cagliari con un volo proveniente da Malpensa. Ho raggiunto Olmedo per aspettare l’arrivo del carro funebre e firmare tutti i documenti. Era molto tardi per procedere alla tumulazione e alla benedizione, rinviata a ieri mattina. Quindi sono rientrato a Olbia“.

Coronavirus, l’incredibile storia in Sardegna

Successivamente l’uomo è stato fermato dalla Polizia stradale

che l’ha lasciato andare via dopo aver mostrato i documenti della scomparsa di sua madre. Ma subito dopo poco è stato bloccato sulla strada dai Carabinieri: “Si è avvicinato un militare mi ha chiesto dove fossi diretto con tono poco educato e dandomi del tu. Ho declinato le generalità dandogli del Lei e spiegandogli che era morta mamma e che stavo rientrando da Olmedo: non sono stato creduto”. Infine, ha voluto lanciare un messaggio: “Non voglio attaccare l’Arma, ma intendo fare un appello a tutte le parti coinvolte in questo momento d’emergenza. A noi cittadini ad essere rispettosi e alle forze dell’ordine a dimostrare quel senso di umanità che nel mio caso non c’è stato”.