Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 24 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 24 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Ancora in una fase di stallo la situazione dei contagi da Coronavirus in Italia: secondo i dati dell’Iss ad aprile la metà di questi si è avuta in Rsa, c’è poi il contagio in ambito familiare e infine quello ospedaliero.

Per quanto concerne le Rsa, i numeri sono drammatici: solo tra Milano e il lodigiano, ad esempio, si contano 1689 vittime. Migliora leggermente la situazione al Nord, mentre in generale si allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 24 aprile

Per quanto riguarda le singole Regioni, torna elevato il numero di nuovi contagi in Veneto: 348 in 24 ore, ma cala il numero di attualmente positivi, 250 in meno. Da 41 passano a 24 i nuovi contagi in Friuli. Cala anche in Emilia Romagna il numero di attualmente positivi. In Toscana, ci sono 97 nuovi casi, con 19 decessi, mentre nel Lazio i nuovi casi sono 78, quaranta dei quali a Roma. Sono 76 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche, su 1440 tamponi totali. Molto bene i dati dell’Umbria: 1 solo contagio su oltre 1500 tamponi e gli attualmente positivi calano a 434, ben 55 in meno di ieri.

Ottimo il dato dell’Abruzzo oggi: un aumento di 18 casi su un totale di 1732 tamponi analizzati (1 per cento di positivi sul totale). Spostandoci al Sud, sono 2 i casi su 166 tamponi in Molise, mentre la situazione migliora anche in Campania, dove fanno notizia i 4 casi e un decesso a Napoli. Quattro nuovi casi su 515 tamponi effettuati in Basilicata. 10 invece su 624 tamponi sono i nuovi casi in Calabria. Ancora sotto i 4mila malati la Puglia, di questi meno di 60 in terapia intensiva. In Sardegna, infine, ci sono altri 4 decessi, che portano a 102 il numero complessivo.