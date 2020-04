Consiglio dei ministri | il Governo approva il Def | le misure previste

A seguito di una riunione durata tre ore, il Consiglio dei ministri ha approvato il Def quest’oggi. Quali sono i principali aspetti.

Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione di quasi 3 ore, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) in cui si parla di diversi aspetti.

In particolare arriverà un decreto con delle misure che serviranno ad attuare una semplificazione significativa in diversi ambiti fondamentali per rilanciare il Paese. Si tratta di edilizia, commercio, appalti ed altro. L’emergenza sanitaria ancora in atto rende necessaria una digitalizzazione con a volte anche delle deroghe “eccezionali o temporanee e nel rispetto delle norme vigenti”. Ma tutto questo mira a snellire il sistema anche nel lungo periodo. Sono al vaglio misure definite “di natura temporanea ed eccezionale che dovranno semplificare e rilanciare la nostra economia riducendo ostacoli ed oneri e facilitando al tempo stesso i controlli”.

Consiglio dei ministri, le stime per i prossimi mesi

Particolare attenzione verrà poi posta alla innovazione ed a migliorare i servizi presieduti dalle pubbliche amministrazioni. Un obiettivo importante da centrare poi sarà attuare un recupero parziale del Pil a partire dal terzo trimestre del 2020. Proteggere le imprese e l’occupazione sembra possibile per il Governo, appena l’epidemia sarà rientrata. C’è fiducia che questo possa avvenire tra non molti mesi. La stima sui consumi: si parla di un crollo stimato del 7,2% nel 2020 con un recupero previsto del 4% nel 2021. Sulla disoccupazione, il tasso salirà all’11,6% nel 2020 con una contemporanea diminuzione della occupazione del 2,2%. Flessione anche per i redditi dei dipendenti, a circa il 5,7%. Tutti numeri che in sede di Consiglio dei ministri si punta a tamponare già entro il 2020.