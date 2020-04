Calcio sotto choc, Junior Sambia ricoverato in rianimazione

Ancora nuove brutte notizie per il mondo del calcio: il calciatore del Montpellier Junior Sambia è ricoverato in rianimazione

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto anche il mondo del calcio. Secondo quanto riportato dal sito de “L’Equipe” da due giorni si trova in rianimazione il calciatore del Montpellier, Junior Sambia. Le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito in rianimazione con sintomi riconducibili al contagio da coronavirus. La società, invece, ha svelato che è affetto da “problemi digestivi e respiratori”. La conferma ufficiale non ci sarebbe ancora, ma l’Equipe ha rilanciato rivelando che è risultato positivo al Covid-19.

Junior Sambia, possibile primo caso in Ligue 1

Se dovesse essere confermato potrebbe essere il primo giocatore di Ligue 1 ad essere positivo. Nel mese di marzo, invece, c’era stato un caso in Ligue2 con il sudcoreano Hyun-jun Suk del Troyes. Nei vari campionati francesi i calciatori non avrebbero intenzione di tornare a giocare anche se alcuni club potrebbero pensare già ad una ripresa degli allenamenti.