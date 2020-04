Bufera su Victoria Beckham: ha chiesto fondi Coronavirus – VIDEO

L’ex Spice Girls Victoria Beckham finisce nella bufera nel Regno Unito: ha chiesto fondi Coronavirus, ma secondo molti non ne ha bisogno.

Victoria Adams, ex Spice Girls e moglie dell’ex campione di calcio David Beckham, si trova al centro delle polemiche nel Regno Unito. Avrebbe infatti fatto ricorso al piano di aiuti pensato per le aziende in difficoltà durante la pandemia Coronavirus.

Inoltre, ha chiesto la messa in mobilità per 25 dipendenti. Piers Morgan, autorevole giornalista inglese, l’ha definita “una prima donna milionaria e viziata”. Molte sono anche le proteste sui social network per il suo comportamento.

In sostanza, il patrimonio personale di Victoria Beckham corrisponde a 335 milioni di sterline (ovvero 380 milioni di euro). A questo si aggiunge un patrimonio immobiliare di 62 milioni di sterline (70,5 milioni di euro). Inoltre, la sua collezione di borse vale qualcosa come un milione e mezzo di sterline e tutti ricordano le sue spese pazze anche ai compleanni. Per questo, viene ritenuto inopportuno che sia lei a chiedere l’aiuto dello Stato in questa situazione.