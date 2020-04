Vivi e lascia vivere, chi è il giovane attore Giampiero De Concilio

Chi è Giampiero De Concilio, il giovanissimo attore napoletano, tra i protagonisti della serie televisiva Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Giampiero De Concilio è un attore giovanissimo, classe 1999, pluripremiato per le sue interpretazioni ed è tra i protagonisti della serie “Vivi e lascia vivere“, in onda da giovedì 23 aprile su Raiuno. Nato a Napoli, si è appassionato al mondo della recitazione dal liceo ed è stato scelto per interpretare ruoli molto importanti.

Ha lavorato in televisione nei programmi “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “Mia moglie, mia figlia e due bebè“. Ha esordito al cinema, invece, nel 2019 con “Un giorno all’improvviso” per cui ha ricevuto il premio Bimbi Belli come Migliore Attore, il premio al Festival delle Cerase come Attore Rivelazione e altri premi come l’Inventa un Film, il Premio Biraghi ai Nastro d’Argento, il Premio “Guglielmo Biraghi”, il Premio Kineo “Diamanti al Cinema Italiano”, il Premio Monty Banks, e il Nuovo Imaie Talent Award alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2020 è impegnato nuovamente al fianco di Elena Sofia Ricci nella serie televisiva “Vivi e lascia vivere“, in cui interpreta il figlio della protagonista, Laura Ruggero, che andrà in onda in prima serata da giovedì 23 aprile su Raiuno.

Visualizza questo post su Instagram Foto pre-corona. Io e @perlanavarra.ph lo giuriamo. Un post condiviso da Giampiero de Concilio (@giampierodeconcilio280699) in data: 10 Mar 2020 alle ore 10:17 PDT

La passione per il teatro di Giampiero De Concilio

Giampiero è anche appassionato di teatro ed ha partecipato a spettacoli come Smiley, Patroclo, Achille e La Paranza dei Bambini, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Della sua vita personale non si hanno informazione ma, data la giovane età dell’attore, è molto rispettabile la sua riservatezza.

