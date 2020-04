Vite al limite, chi è Doug Armstrong: come è diventato oggi dopo la cura

Vite al limite, chi è Doug Armstrong: come è diventato oggi dopo...

Chi è Doug Armstrong, uno dei partecipanti del programma Vite al limite di RealTime. Un padre di famiglia che è stato più volte sul punto di mollare.

Doug Armstrong è uno tra i protagonisti del programma Vite al limite di RealTime, in onda in America con il nome My 600lb life. Doug è tra i concorrenti più difficili del programma, che ha dato filo da torcere al Dottor Nowzaradan perché è stato più volte sul punto di mollare.

Doug ha 36 anni e vive a Wichita Falls in Texas quando entra nel programma Vite al limite, sua moglie ha partorito da poco e lui è arrivato al peso di 311 kg. Uno dei pazienti più difficili, è stato più volte sul punto di mollare il programma e abbandonare il suo percorso, ma il sostegno di sua moglie lo ha spinto ad andare avanti. Al termine dei 12 mesi, infatti, Doug è riuscito a perdere 101 kg, arrivando così a pesarne 210kg. Dopo aver lasciato la clinica del Dottor Nowzaradan, però, Doug Armstrong non è tornato alle sue vecchie abitudini alimentari, ma ha continuato a mantenere uno stile di vita più sano.

Doug Armstrong di Vite al limite: com’è oggi

Doug Armstrong, oggi, è un uomo nuovo. Ha uno stile di vita più sano e questo ha portato benefici non solo alla sua vita, ma anche a quella di tutta la sua famiglia. Adesso può avere tempo da dedicare ai suoi figli e a sua moglie ed è riuscito a mantenere una forma invidiabile.

