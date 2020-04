Vaccino Coronavirus | test sull’uomo in Italia da questa estate

Un istituto di Pomezia parla dei suoi lavori in corso su un vaccino anti Coronavirus. Il tutto va avanti con la collaborazione di scienziati tedeschi e belgi. “Puntiamo ad avere tutto per partire con le prime sperimentazioni in estate”.

Il consorzio Reithera-Leukocare-Univercells fa sapere di avere come obiettivo da raggiungere quello di trovare un vaccino per il Coronavirus. Proprio Reithera, azienda del settore medico-scientifico con sede a Pomezia, in provincia di Roma, rende noto il seguente aggiornamento.

“Ad oggi stiamo lavorando su quelle che sono le attività preparatorie attraverso le quali stiamo cercando di cominciare la sperimentazione clinica di fase1/2 in Italia durante l’estate 2020. Subito dopo puntiamo alla produzione su larga scala del vaccino per il Coronavirus”. Il comunicato è a firma di Reithera ma anche di Leukocare ed Univercells, altri due importanti istituti con sede rispettivamente a Monaco di Baviera e Bruxelles.

Vaccino Coronavirus, il consorzio Reithera-Leukocare-Univercells intenzionato a fare quanto prima possibile

Lo scopo sarà quello di cominciare a raccogliere le prime osservazioni dirette sull’uomo, sperando di avere risultati incoraggianti nel breve o medio periodo. Fino ad oggi gli esperti della comunità scientifica hanno sempre parlato dei tempi previsti per la realizzazione di un possibile vaccino che possa rivelarsi efficace. Le indicazioni vertono tra i 12 ed i 18 mesi secondo molti.

