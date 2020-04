Oggi in tv, Uomini e Donne: anticipazioni di giovedì 23 aprile

Torna anche oggi con la nuova formula da quarantena ‘Uomini e Donne’: scopriamo cosa succederà in questa puntata del 23 aprile.

Torna l’appuntamento con Gemma e Giovanna dalla casetta. Ai tradizionali corteggiatori si sono aggiunti in questa versione del programma dei pretendenti virtuali, dai quali le due dame ricevono messaggi scritti. Al momento si è saputo poco dei corteggiatori virtuali della Abate, ma oggi potrebbe essere la puntata giusta per saperne qualcosa in più. Non prima, però, di aver capito come finirà con quelli che sono rimasti dal trono classico.

Dopo il confronto scontro di ieri con Sammy, oggi ci sarà probabilmente un chiarimento tra i due. Giovanna ieri ha chiuso con furia il collegamento dopo che questo si è detto incerto di voler continuare il corteggiamento a distanza. Dopo alcune belle parole, infatti, il corteggiatore ha rivelato di aver smesso di pensare a lei. La abate gli ha risposto: “Io invece ti ho pensato” e lui sorpreso ha controbattuto: “Ah adesso lo dici, però quando te l’ho chiesto non hai voluto rispondere”. Giovanna gli ha chiesto allora se pensa di poter creare qualcosa con lei e Sammy ha evasivamente risposto: “Guarda che ti sto dicendo esattamente la stessa cosa che ti ho detto l’altra volta”.

Uomini e Donne, Gemma balla dalla felicità

Se per una delle dame ci sono malumori ed incomprensioni, per l’altra al momento c’è tanta gioia e curiosità. Gemma infatti si sta confrontando con un bel numero di corteggiatori virtuali e sebbene predichi calma è visibilmente lusingata dall’interesse da questi dimostrato. Oggi riceverà un filmato da “Occhiblu” dal quale potrà finalmente conoscere la sua voce. Ma ci saranno sviluppi anche con “Cuore di poeta“, questo infatti le manderà un messaggio che la renderà felice: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore”. La dama torinese, dopo averlo letto, dirà che sta correndo troppo, ma successivamente ballerà sul tavolo per la felicità.