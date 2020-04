Stasera in tv – Piazzapulita, le anticipazioni del 23 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda in prima serata su La7. Si metterà in primo piano l’emergenza Coronavirus e la convivenza degli italiani per i prossimi dodici mesi. Si capirà da dove si ripartirà e quali sono stati gli errori compiuti durante i primi giorni. In onda andranno così un reportage realizzato da Corrado Formigli nel nord Italia e un nuovo approfondimento sulla strage silenziosa nelle RSA della Lombardia.

Stasera in tv – Piazzapulita, gli ospiti

Durante la puntata di questa sera su La7 ci saranno l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; il leader di Italia Viva Matteo Renzi; il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani; Carlo Calenda (Azione!) e i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Antonio Padellaro. Infine, ci sarà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita.