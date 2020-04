Stasera in tv film | Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: cast e trama

Stasera in tv film | Pirati dei Caraibi – Oltre i confini...

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, film del 2011 diretto da Rob Marshall, è il sequel di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, e quarta pellicola della famosa saga.

Oggi, 23 aprile, il film campione d’incassi Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20. La quarta pellicola della famosa saga Disney riporta al suo fortunato personaggio, Jack Sparrow, che come da lui ci si aspetta ne combinerà una delle sue…

Scopriamo insieme la trama, il cast e il trailer del film.

Trama del film

Gran parte della pellicola è stata girata alle Hawaii anziché nei Caraibi e la trama della storia di questo quarto episodio della saga si ispira liberamente al romanzo Mari stregati di Tim Powers.

Re Ferdinando VI riceve il diario di viaggio di Juan Ponce de León, conquistador spagnolo morto 200 anni prima durante una spedizione alla ricerca della Fonte della Giovinezza.

Parallelamente, Jack Sparrow catturato dalla Guardia Reale Britannica viene portato al cospetto di Re Giorgio II che, invece di giustiziarlo, lo incarica di prendere parte alla spedizione che porterà alla scoperta della Fonte della Giovinezza.

Il corsaro del re a capo della missione è Hector Barbossa, proprio colui che sottrasse a Jack Sparrow la sua preziosa Perla Nera. Barbossa rivela a Jack che la sua nave è affondata.

La figlia del Capitano

Il Capitano fugge dal palazzo reale e decide di portare a termine la missione per suo conto. Il piano del pirata inizia a prendere forma quando raggiunge La figlia del Capitano, locanda dove scopre esserci un arruolamento fatto a suo nome da un’impostore. La mistificatrice è Angelica Teach, sua vecchia fiamma, che assieme al padre, il pirata Edward Teach, soprannominato Barbanera, lo rapirà minacciando la sua vita con una bambolina voodoo. Jack Sparrow sarà costretto a eseguire gli ordini, ma come è nella sua natura, ben presto il Capitano cambierà tutte le carte in tavola.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, cast:

Johnny Depp (Jack Sparrow)

Penélope Cruz (Angelica Teach)

Ian McShane (Edward Barbanera Teach)

Geoffrey Rush (Hector Barbossa)

Kevin McNally (Joshamee Gibbs)

Sam Claflin (Philip Swift)

Àstrid Bergès-Frisbey (Serena)

Stephen Graham (Scrum)

Richard Griffiths (Re Giorgio II)

Greg Ellis (Theodore Groves)

Óscar Jaenada (Lo Spagnolo)

Damian O’Hare (Andrew Gilette)

Keith Richards (Capitano Teague)

Gemma Ward (Tamara)

