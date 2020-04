Stasera in tv – Vivi e lascia vivere: serie tv in prima assoluta su Rai1

Stasera in tv – Vivi e lascia vivere: serie tv in prima...

Vivi e lascia vivere, serie tv di Rai 1 in prima serata e in prima tv, è la nuova fiction con Elena Sofia Ricci capace di fondere tanti generi e confondere ogni certezza di noi spettatori: tutte le anticipazioni

Vivi e lascia vivere, nuova serie tv di Rai 1 in onda oggi, 23 aprile, sarà in prima serata con la primissima puntata che inizierà alle ore 21.25. I toni definiti, usando le stesse parole della sua protagonista, Elena Sofia Ricci, “family” si mescolano a una trama che vira sempre più verso il genere thriller o, meglio, noir.

Scopriamo insieme la trama della fiction di Rai 1.

Vivi e lascia vivere: la nuova serie tv di Rai 1

La serie mostra una famiglia come tante che, fra difficoltà e momenti di serenità, ha trovato un suo equilibrio. Laura (Elena Sofia Ricci) è una donna di cinquant’anni che vive a Napoli con il marito Renato (Antonio Gerardi) e i tre figli Nina, Giovanni e Giada. Il rapporto di Laura con Giada, la sua primogenita, non è dei migliori, tuttavia la vita di casa Ruggero fra alti e bassi procede regolarmente. Laura lavora come cuoca in una mensa, mentre Renato suona a bordo di navi da crociera che, per lunghi periodi, lo portano lontano dalla famiglia.

Il lutto

Laura un giorno riunisce i figli e gli comunica una terribile notizia: il loro padre è morto in un incendio avvenuto a Tenerife, mentre si trovava a lavoro su una nave da crociera.

La donna poi si rimbocca le maniche e decide che per prendersi cura della sua famiglia sarà costretta a reinventarsi. Il “lutto” di Laura le darà modo di riprendere le fila di se stessa e del suo passato, le cui ceneri sembravano essersi spente da tempo.

Ma Laura non è davvero quella che sembra e tutto ciò che sta accadendo alla famiglia Ruggero è il risultato di verità non dette che, però, finiranno per svelarsi.

Cast principale: