Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 23 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio:

Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 23 aprile, con Dritto e Rovescio in prima serata su Rete 4. A condurre ci sarà il solito Paolo Del Debbio che intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parlando dell’attuale a seguito della pandemia Coronavirus e della crisi economica provocata dal lockdown. Si toccherà tanti temi relativi a questo periodo buio come, i problemi burocratici in ritardo per l’erogazione di sussidi e cassa integrazione a imprese e lavoratori. Si darà spazio anche alle decisioni del Consiglio Europeo per quanto riguarda gli aiuti economici destinati ai Paesi molto colpiti dall’emergenza sanitaria.

Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le curiosità

Durante la puntata di questa sera si prenderanno in esame anche le opinioni diverse tra i governatori delle regioni del nord e del sud per quanto riguarda la Fase 2. In molti chiedono la riapertura univoca di tutto il Paese che prevede una riapertura omogenea delle attività. Infine, si tornerà a parlare della crisi economica che continua a colpire l’Italia tra migliaia di problemi burocratici e i ritardi sugli aiuti promessi dal governo con il decreto Cura Italia. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 23 aprile, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio.