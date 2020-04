Silvia Mazzieri, chi è l’attrice di Vivi e lascia vivere: età, foto, carriera

Chi è Silvia Mazzieri, la giovane attrice italiana tra i protagonisti di Vivi e lascia vivere, la serie televisiva con Elena Sofia Ricci.

Silvia Mazzieri è un’attrice italiana nata ad Abbadia San Salvatore nel 1993. Prima di appassionarsi alla recitazione, ha praticato atletica leggera a livello agonistico e si è diplomata in chimica industriale. Ha partecipato anche al concorso di Miss Italia, nel 2010, classificandosi tra le prime sei e vincendo la fascia di Miss Cinema.

Silvia ha raggiunto il successo con la fiction televisiva “Il paradiso delle Signore“, inoltre ha preso parte a pellicole televisive e cinematografiche come “Provaci ancora prof 6“, “Latin Lover“, film di Cristina Comencini, al fianco di Angela Finocchiaro e Francesco Scianna, “Braccialetti rossi 3” nella parte di Bianca e “Doc – Nelle tue mani“. Sarà presente nel cast della serie televisiva “Vivi e lascia vivere“, che andrà in onda da giovedì 23 aprile. Interpreterà Giada Ruggero, la primogenita della famiglia e quella che è più di tutti in ostilità con la madre.

La vita privata e l’amore per il fidanzato

Per quanto riguarda la sua vita privata, Silvia Mazzieri è fidanzata con Alfio Sorbello, un attore conosciuto con la fiction “La mafia uccide solo d’estate“, “L’allieva“, “Don Matteo 9” e “Squadra Antimafia 5“. I due sembrano innamoratissimi ma riescono a mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Silvia è molto attiva sul suo profilo Instagram.

