Repubblica: Carlo Verdelli non è più il direttore, era stato minacciato

Carlo Verdelli non è più il direttore di Repubblica. Oggi stesso il Cda dell’editore Gedi indicherà il suo successore alla guida del quotidiano romano.

Carlo Verdelli lascia la direzione di Repubblica. A dare la notizia è la versione online del quotidiano romano fondato da Eugenio Scalfari, precisando che oggi stesso il Cda dell’editore Gedi indicherà il nuovo direttore. La redazione di Repubblica, appresa la notizia, si è riunita in assemblea per assumere tutte le iniziative del caso.

Leggi anche –> Carlo Verdelli, chi è: età, carriera e vita privata del direttore di Repubblica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nuova direzione per Repubblica

L’annuncio del cambio di direzione a Repubblica arriva dopo il grande successo per la campagna di solidarietà a suon di tweet nei confronti di Carlo Verdelli: un’iniziativa nata sui social perché è proprio da lì che sono arrivate minacce e intimidazioni all’ormai ex direttore del quotidiano romano.

Il “tweet storm” al grido degli hashtag #iostoconverdelli e #antifascistisempre, entrati nella classifica dei trending topic con migliaia di tweet, è stato lanciato da Articolo 21 e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, che ricordano come Verdelli sia stato “ripetutamente minacciato da gruppi neofascisti” e sottolineano “quanto stia diventando grave, pericolosa e purtroppo ancora impunita l’aggressione dei neofascisti alla libertà di stampa”.

L’iniziativa è nata da una proposta del giornalista Rai Nico Piro sul sito di Articolo 21, che ha fatto partire una vera e propria tempesta di tweet: “Datemi una mano a far sentire forte l’indignazione di chi non vuole vivere in un Paese dove vengono minacciati giornalisti e si mina la libertà di stampa. Fate un tweet con #iostoconverdelli e/o retwittate questo. Le minacce a @CarloVerdelli di @repubblica riguardano tutti noi”. Tantissime le adesioni, e non solo da parte dei colleghi giornalisti.

EDS