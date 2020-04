Un blitz dei poliziotti porta al sequestro di soldi e droga in circostanze curiose. Tutta colpa di due maldestri spacciatori.

Un uomo e suo padre hanno ricevuto la visita della polizia, uscendone decisamente male. Infatti gli agenti hanno provveduto a sequestrare la bellezza di 120mila euro in contanti, oltre a 55 grammi di cocaina purissima.

Alla vista delle forze dell’ordine i due hanno cercato di nascondere almeno i soldi, ficcandoli a forza tra i vestiti della sorella dell’uomo. Ora però, oltre a stupefacenti e soldi sequestrati, i due sono finiti pure in manette. Per la madre del più giovane (e moglie dell’altro, n.d.r.) è invece scattata una denuncia per detenzione e spaccio di sostanze vietate. Attualmente risulta indagata. Il fatto è successo a Milano, nel pomeriggio di martedì 21 aprile in zona Navigli. A rendere nota la vicenda la Questura tramite una nota ufficiale. Decisivo per i poliziotti l’intervento di un parente degli arrestati, che si era recato in casa di quest’ultimi. Questo ha dato loro il modo di far scattare un immediato blitz. Muniti di cane antidroga, i rappresentanti della legge hanno scovato la droga, tenuta in 50 involucri.

Soldi sequestrati, lite tra i due arrestati per la droga

E padre e figlio, entrambi di nazionalità marocchina e di rispettivamente 53 e 28 anni, hanno anche litigato su chi dovesse attribuirsi l’appartenenza della cocaina. Poi ecco la scoperta dei soldi, ben 76mila euro sui 120mila in totale sequestrati, messi in tutta fretta negli abiti di una 17enne componente della famiglia. Il resto del denaro era in pacchetti fatti di carta alluminio e di cellophane. La trovata è del 28enne. Infine, trovato e sequestrata anche una macchinetta contasoldi, deputata al conteggio veloce delle banconote. Ed anche un altro aggeggio per il confezionamento sottovuoto, 280 euro in contanti trovati addosso al ragazzo e poco più di un grammo di hashish per uso personale sul 53enne.

