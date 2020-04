Peppone e Don Camillo: i personaggi di Guareschi sono esistiti

Chi erano davvero Peppone e Don Camillo: i personaggi di Giovanni Guareschi sono realmente esistiti, quali erano le loro storie.

Sono i personaggi letterari nati dalla penna di Giovanni Guareschi e a lungo in tanti si sono chiesti se fossero davvero esistiti. Si tratta di Don Camillo e dell’onorevole Peppone.

Leggi anche –> Terence Hill e il futuro di Don Matteo: l’attore 80enne e la notizia che spiazza tutti i fan

Interpretati al cinema da Fernandel, nel ruolo del simpatico sacerdote, e da Gino Cervi, che interpreta il burbero sindaco comunista, i loro personaggi si ispirano a figure realmente esistite.

Leggi anche –> Mara Venier, “Siparietto indecente, vergogna per tutte le donne”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi erano realmente Don Camillo e Peppone

Il figlio dello scrittore, Alberto Guareschi, in un’intervista di qualche anno fa al Resto del Carlino, aveva spiegato che suo padre non aveva fatto mistero del fatto di essersi ispirato a personaggi reali. Ha infatti affermato: “Vittorio Paliotti riporta quanto gli dichiarò mio padre in un’intervista su ‘Napoli Libero’ il 4 ottobre 1956. Diceva che don Camillo s’ispira alla figura del sacerdote don Torricelli, realmente esistito nella Bassa. E Peppone alla figura del chiaro e onesto socialista Giovanni Faraboli, che a Fontanelle organizzò le prime cooperative operaie. Non ha fatto altro che idealizzare e attualizzare l’erculeo sacerdote e il bonario sindacalista”.

Un’altra tesi è che il personaggio di don Camillo sia ispirato a un sacerdote del padovano, don Michele Silvani, che fu parroco di Coenzo per 51 anni, a partire dal 1941. Stando però alle parole dei figlio di Guareschi, che riprende anche quanto detto all’epoca dal padre, a ispirare la figura di don Camillo fu l’arciprete di Marore, don Lamberto Torricelli, il quale allo scrittore dette in età giovanile lezioni di latino. Giovanni Faraboli, invece, sindacalista socialista e cooperatore, è un personaggio politico scomparso nel 1953 e quindi pochi anni dopo l’avvio della saga letteraria e cinematografica che rese famoso Giovanni Guareschi. Oppresso dal fascismo, Giovanni Faraboli passò molti anni in Francia, prima di tornare in Italia dopo la seconda guerra mondiale: la somiglianza con Gino Cervi è anche fisica.