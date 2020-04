Paola Perego, brutto incidente: ecco cosa è successo – VIDEO

Paola Perego ha subito un incidente, la famosa conduttrice ha condiviso sui suoi profili social quello che è successo per informare i suoi followers.

Paola Perego ha annunciato sui suoi profili social di essere stata vittima di un incidente. La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una sua foto, munita di mascherina, con le stampelle e il commento: “Niente mondiale per la Perego” ma non ha spiegato cosa le è successo. Il post ha ricevuto subito moltissimi like e commenti da parte dei followers, preoccupati per lei e ansiosi di comprendere cos’è accaduto.

A seguito del post di Paola Perego in cui annunciava dell’infortunio, la conduttrice è stata sommersa dai commenti e ha dovuto spiegare cosa le è successo: ha subito una distrazione del quadricipite. In molti le hanno augurato una pronta guarigione, tra cui anche volti noti come Nunzia De Girolamo che ha commentato con delle faccine tristi o Marco Salvati, autore televisivo dei programmi di Paolo Bonolis, e l’agente di quest’ultimo è il marito della conduttrice Lucio Presta, che ha commentato: “Ma come hai fatto, che siamo tutti fermi a casa?“. La domanda, nonostante sia lecita visto il periodo, non ha avuto risposta da parte della Perego.

Visualizza questo post su Instagram Niente mondiali per la Perego ⚽️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 23 Apr 2020 alle ore 5:23 PDT

Paola Perego attualmente è molto attiva sui social, condividendo oltre alle foto dell’incidente, anche post per i figli e per il nipotino. Negli scorsi giorni, inoltre, il marito Lucio ha criticato la conduttrice Barbara D’Urso e, quando un follower le ha chiesto il suo pensiero sulla conduttrice partenopea, il commento della Perego è stato un ‘no comment‘ pubblicando le scimmiette non vedo, non sento, non parlo.

