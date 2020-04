Maurizio Gasparri querela Fedez: ecco le parole di fuoco sui social

Il senatore Maurizio Gasparri e Fedez sono di nuovo ai ferri corti: il primo ha querelato il secondo, che però non gliele manda a dire.

Il senatore Maurizio Gasparri ha deciso di portare il rapper Fedez in tribunale, e lo annuncia via social. “Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui”, scrive il politico romano su Twitter. La replica di Fedez, sempre via Twitter e senza peli sulla ingua, non si è fatta attendere.

Guerra aperta tra il senatore Gasparri e il rapper Fedez

“Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”: così Fedez risponde all’annuncio della nuova iniziativa legale del senatore Gasparri contro di lui.

Non solo: il rapper ha anche ricordato uno spiacevole episodio accaduto qualche tempo fa, quando l’ex vicepresidente del Senato ha pubblicamente offeso una minorenne per il suo aspetto fisico. Anche all’epoca Fedez aveva duramente attaccato Gasparri, e ora rinnova la “frecciatina”. “Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa – scrive il Nostro, stavolta su Instagram -. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che ca**o lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente”. La guerra è aperta. Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno. — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

