Maria Teresa Ruta in lacrime a Pomeriggio 5: tutti commossi. La sorpresa, organizzata in diretta per il compleanno della showgirl e conduttrice televisiva, le ha regalo un’emozione davvero fortissima.



Le emozioni non sono di certo mancate durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Protagonista è stata la Ruta che con le sue lacrime, dovute alla sorpresa ricevuta in diretta, ha commosso anche la presentatrice del programma, Barbara D’Urso.

Leggi anche –> Ruta: “Tentarono di stuprarmi a 17 anni”

Leggi anche –> Maria Teresa Ruta: “Io, molestata e poi cacciata dalla Rai”

Maria Teresa Ruta scoppia a piangere a Pomeriggio 5: la commozione coinvolge tutti

E’ stata oggi ospite in collegamento durante la puntata di Pomeriggio 5 Maria Teresa Ruta. La showgirl e presentatrice televisiva ha commosso davvero tutti emozionandosi fortemente per la sorpresa organizzata per lei in occasione del suo compleanno.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Ruta ha festeggiato oggi infatti il suo sessantesimo compleanno. E per l’occasione la trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha organizzato per lei una sorpresa davvero speciale. La presentatrice del programma infatti ha trasmesso per la Ruta due filmati, inviati alla showgirl dai suoi due figli, Guenda e Gianamedeo. E’ stato a quel punto che la Ruta non è riuscita più a trattenere le lacrime. Aver visto i suoi figli ha provocato infatti in lei una grandissima emozione. Questo poiché, come ha dichiarato lei stessa poco dopo, entrambi i suoi figli sono lontani da lei in questo momento così difficile e delicato per il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Come lontani sono anche sua madre e suo fratello. “Trascorro da sola questo compleanno”, ha affermato la showgirl.