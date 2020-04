Mara Venier, sfogo sui social: “Giornata deprimente, una delle più brutte”

La conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, si è lasciata andare ad uno sfogo inaspettato sulla propria pagina Instagram: cosa è successo.

Da grande professionista qual è, Mara Venier ha continuato a lavorare anche in questo periodo di quarantena portando su schermo il suo coinvolgente sorriso. Nonostante molti programmi si siano svuotati ed altri siano stati addirittura sospesi a causa delle direttive del governo sul Coronavirus, Domenica In è andato in onda in ogni caso, allietando la domenica di milioni di italiani.

Durante ogni diretta la conduttrice è stata in grado di comunicare ai telespettatori serenità e speranza, lasciando intendere a tutti che nonostante le difficoltà ci saremmo tutti rialzati. Nelle scorse ore, però, Zia Mara si è mostrata abbattuta e triste. Lo si evince dalle parole che ha pronunciato su Instagram. Ma cosa ha rovinato la coinvolgente e consueta positività della Venier?

Mara Venier: “Giornata di m***a”

A rovinare il buon umore alla Venier ci ha pensato il cattivo tempo: “Che tempo di m*rda, veramente oggi una giornata molto deprimente. Una delle più brutte, malinconiche, veramente molto malinconiche“. Osservare il cielo uggioso, dovendo inoltre dover rimanere in casa per la quarantena l’ha abbattuta. Il cattivo umore l’ha portata anche a sfogarsi sulla situazione Covid-19, sulla quale ha detto: “Ho fatto la carbonara e, siccome sono particolarmente triste stasera champagnino. Alla faccia di sto virus che vada presto… Sapete dove, no? Ecco”. Uno sfogo genuino, di quelli a cui da anni ha abituato la conduttrice e che dimostra ancora una volta come riesca ad essere senza filtri in qualsiasi situazione.