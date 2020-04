Luana Pantaleo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Luana Pantaleo, ex volto di “Un posto al sole”, è una giovane ed apprezzata attrice. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Salemme, il bello… della diretta!, programma di Rai 2, porta in tv tre commedie teatrali interpretate da Vincenzo Salemme di cui oggi, 23 aprile, vedremo la prima intitolata Di mamma ce n’è una sola. Tra gli attori c’è anche Luana Pantaleo: conosciamola più da vicino.

L’identikit di Luana Pantaleo

Luana Pantaleo è nata il 10 gennaio 1982, sotto il segno del Capricorno, ad Agropoli (Salerno). Alta 1.60, occhi azzurri, capelli castani, amante della danza: sono i questi i “segni particolari” di una giovane attrice che è riuscita a farsi apprezzare per il suo talento e il suo carisma in televisione e a teatro.

Nel 2005 Luana Pantaleo ha frequentato il Laboratorio sull’improvvisazione “Il Teatro Spontaneo delle Emozioni” di Ferruccio Di Cori e ha poi partecipato a molti altri corsi e seminari, tra cui il Laboratorio “FESTIVAL INTERCULTURALE DI PRATICHE TEATRALI”con Simona Zanini, Gloria Pomardi, Marcelo Guardiola e Giorgia Marchioni, nel 2010, e il Laboratorio “Il TEATRO A TEMPO DI MUSICA” diretto da Giancarlo Sepe, nel 2001.

Come attrice si è fatta apprezzare per il ruolo di Stefy in “Un posto al sole” (1996-2005), oltre che per la partecipazione a “L’avvocato delle donne”, regia dei F.lli Frazzi, con M. Melato e Romina Mondello (1995). Quanto al teatro, ricordiamo “Miseria e Nobiltà 2.0” (riscrittura di Giuseppe Miale di Mauro e Antonio Guerriero .Regia Giuseppe Miale di Mauro, 2017) e “Gli onesti della banda” (riscritto da Diego De Silva,regia Giuseppe Miale Di Mauro, Teatro Ghione di Roma e Teatro Nest, Napoli, 2017). Ma il suo curriculum è lunghissimo!

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014 Luana Pantaleo si è sposata con Antonio Guerrieri, attore della compagnia di Vincenzo Salemme. In una grande festa, i due sposi hanno accolto molti ospiti vip tra cui Adriano Pantaleo, attore e fratello della sposa, Francesco di Leva, Adele Pandolfi, Francesco Vitiello ed Ivan Castiglione, Giovanni Esposito e Andrea De Maria. Le loro favolose nozze sono state celebrate in riva al mare.

