Giulia De Lellis parla di tradimenti e di Damante: “L’ho perdonato da anni”

Durante la notte Giulia De Lellis ha parlato di tradimenti e del ritorno di fiamma con Andrea Damante: ecco cosa ha rivelato ai fan.

Da anni la vita sentimentale di Giulia De Lellis è al centro delle cronache di gossip. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha fatto parlare di sé per la lunga e tormentata storia con Andrea Damante, finita per un tradimento di cui l’influencer ha parlato pubblicamente anche in un libro uscito la scorsa estate. Nonostante quell’episodio i due hanno fatto per mesi tira e molla, ma la storia sembrava conclusa quando Giulia si è fidanzata con Andrea Iannone.

Nelle ultime settimane, però, è giunta notizia che l’ex corteggiatrice avrebbe ripreso a frequentare Damante. Una notizia che ha colto di sorpresa tutti, compresi i suoi follower più accaniti. Questi infatti si chiedono come sia possibile che si fidi ancora dell’ex tronista e cosa l’abbia portata ad accantonare una storia che sembrava andasse per il meglio con il pilota Moto Gp.

Giulia De Lellis: “Damante? l’ho perdonato due anni fa”

Da giorno i fan le chiedevano di spiegare cosa stesse succedendo e solo ieri notte Giulia De Lellis ha dedicato loro del tempo. L’influencer spiega che presto darà tutte le informazioni possibili a riguardo, ma prima: “vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”. A quel punto ha risposto ad una domanda sui tradimenti, spiegando che ci si può fidare di chi tradisce per errore, ma mai di chi lo fa intenzionalmente. Quindi, sapendo che la domanda era rivolta a Damante aggiunge: “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti”.

A chi gli chiede infine se oggi che è tornata con l’ex scriverebbe ancora il libro sul tradimento, risponde: “Assolutamente sì. Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!”.