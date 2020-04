Germania: migliaia di uccelli morti in pochi giorni – VIDEO

Allarme in Germania: migliaia di uccelli morti in pochi giorni, si tratta soprattutto di cinciarelle, un pennuto molto diffuso in tutta Europa.

11mila uccelli morti o gravemente malati in appena 2 settimane: i dati inquietanti arrivano dalla Germania e la diffusione di quella che si crede possa essere una malattia poco conosciuta è avvenuta nelle ultime 2 settimane.

Leggi anche –> Uccelli invadono Rimini: “Tremendo, colpivano case ed auto a centinaia”

I pennuti morti, secondo quanto riporta The Guardian, facendo riferimento ai dati dell’associazione tedesca Nabu, sono per lo più cinciarelle e si concentrano nella Germania occidentale.

Leggi anche –> Cosa vedono gli uccelli sorvolando le città più belle del mondo? – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si tratta di una specie molto diffusa in Europa, che si nutre di insetti, bruchi e semi. Secondo il rapporto di Nabu, tra i sintomi della malattia aviaria vi sono problemi respiratori, inappetenza e inerzia, quando vengono avvicinati dall’uomo. La richiesta è di evitare di dare ai pennuti da mangiare o fornire abbeveratoi. Questo al fine di ridurre la trasmissione del contagio. I risultati del primo test compiuto su esemplari morti hanno trovato un’infezione batterica, che è la suttonella ornithocola, nota nel Regno Unito dagli anni Novanta, ma registrata in Germania solo nel 2018 per la prima volta. Il contagio sembra limitato ai volatili.