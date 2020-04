Vivi e Lascia Vivere, dove è stata girata la fiction con Elena Sofia Ricci?

Dove è stata girata la fiction con Elena Sofia Ricci, Vivi e Lascia Vivere in onda questa sera?

Questa sera, giovedì 23 aprile, va in onda la prima puntata di una nuova fiction Vivi e Lascia Vivere con protagonista Elena Sofia Ricci e in molti si chiedono dove sia stata girata e quali siano le città che fanno da sfondo a questa intricata e accattivante storia. Si tratta di un nuovo appuntamento serale in televisione per tenere compagnia ai tanti italiani che sono bloccati in casa in questi giorni di quarantena. Diretta da Pappi Corsicato, vedremo 12 episodi che ci porteranno a scoprire una intricata trama fatta anche di colpi di scena e anche momenti noir. La protagonista, Laura Ruggero è interpretata da Elena Sofia Ricci, la dove è stata girata la fiction? Quali sono le location?

La trama di Vivi e Lascia Vivere

Vivi e Lascia Vivere racconta di Laura Ruggero una donna con due figli che ha una vita normale fino a quando però il marito non rimane ucciso in un incidente sulla nave dove si trovava per lavoro. Chiaramente da quel momento la vita di Laura Ruggero cambia completamente e la donna dovrà inventarsi una nuova vita e un nuovo modo per tirare avanti. Si lancia così nel mondo dello street food, una piccola impresa tutta in rosa con colleghe donne al suo fianco. Una storia fin qui normale, ma verrà stravolta quando invece apparirà nella sua vita un vecchio amore. Un uomo dal passato misterioso e che oggi sembra essere invischiato anche in attività non proprio lecite. La storia di Laura Ruggero è ispirata al personaggio di Filumena Marturano, ma resta ancora la domanda: dove è stata girata la fiction?

Dove è stata girata Vivi e Lascia Vivere?

La città che fa da sfondo alla storia di Laura Ruggero nella ficition di Vivi e Lascia Vivere è Napoli. Si tratta di una scelta molto precisa perché la città e la realtà che circonda i protagonisti è molto importante. Una città che non viene più raccontata spesso con i colori che meritano e spesso invece è solo teatro di thriller o romanzi mafiosi. Un anno fa quindi, ad aprile 2019 Napoli sono iniziate le riprese della fiction con Elena Sofia Ricci.

Tanti gli angoli e le vie che fanno da sfondo a Laura Ruggero e alla sua storia che raccontano una Napoli che, come ha dichiarato il regista, troppo spesso è stata dimenticata. Ma non solo, Napoli è anche una città molto dinamica e in continuo movimento, perfetta per fare da sfondo alla fiction e ci sono delle riprese che trasportano i telespettatori ancora di più nella realtà della storia.