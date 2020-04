Federica Sciarelli | “Tampone ai calciatori della Juve ma non a tanti altri”

La conduttrice di ‘Chi l’ha Visto’, Federica Sciarelli, alza la voce e dice: “Mentre personaggi ricchi e famosi vengono privilegiati, tanti altri restano inascoltati”.

Federica Sciarelli, conduttrice di ‘Chi l’ha Visto’, parla di storie di persone abbandonate per colpa dell’epidemia da Coronavirus. Gente che in molti casi ha fatto richiesta di tampone, non ottenendolo.

“Mentre personaggi famosi e molto più ricchi non hanno avuto queste difficoltà”. Basti pensare ad un medico di base deceduto senza avere potuto effettuare il test di rilevamento del Covid-19. Circostanza sulla quale il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si è limitato a dire che le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono state sempre seguite. Ma Federica Sciarelli è combattiva su questo argomento. “L’Oms non ha detto neppure di effettuare il tampone a tutti i calciatori della Juventus. Nel frattempo tante altre persone restavano a casa con la febbre e con i sintomi della malattia”.

Federica Sciarelli: “In molti non ricchi e famosi rimasti inascoltati”

E svela la storia di una donna che afferma di essere rimasta chiusa in casa con due anziani malati. Si tratta dei suoi genitori, con la mamma che non ce l’ha fatta ed il papà che è attualmente ancora fortemente debilitato. Invece un’altra persona dice che alla madre hanno negato il tampone, tanto da viva quanto da morta, nonostante ci fossero sospetti di un contagio da SarsCov-2. Lei invece si è messa di sua spontanea volontà in quarantena, senza però avere ricevuto indicazioni precise in tal senso. E molti altri sono i casi di disagio, che arrivano da ogni parte d’Italia e non solo dalle aree circoscritte nella originaria zona rossa.

